Membro dell'Executive Board dell'Eca dal 2019 ed ex Olympiacos: chi è Lina Souloukou, nuova CEO della Roma

LAROMA24.IT - Dopo l'annuncio dell'addio di Pietro Berardi dalla carica di CEO, la Roma accoglie Lina Souloukou come Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club: "Leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business", così Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente del club giallorosso, hanno presentato il nuovo ingresso in società.

Nata a Larissa in Grecia nel 1983, sin dall'infanzia inserita nel mondo sportivo grazie al papà portiere prima e allenatore poi, Souloukou è stata anche pallavolista di successo durante gli anni universitari. Laureata in Giurisprudenza presso la National and Kapodistian University di Atene, nel corso degli studi ha lavorato anche nel Dipartimento per il controllo antidoping delle Olimpiadi di Atene 2004. Successivamente, nel 2005, Souloukou si è trasferita in Spagna per concludere il percorso di studi presso l'Università di Salamanca e a seguire, nel 2006, ha conseguito un Master in Diritto e Management dello Sport presso l'Università Politecnica di Madrid. Con sua sorella Souloukou ha anche fondato nel 2007 uno studio legale.

Tra i vari incarichi della sua carriera professionale all'interno del mondo del calcio è stata anche membro della Corte arbitrale per il calcio della Federazione greca per cinque anni e negli ultimi dodici anni ha collaborato con molti club, istituzioni de altri componenti del calcio, come giocatori ed allenatori. Dopo la nascita del figlio nel 2016, ha iniziato la sua avventura nell'Olympiacos prima in qualità di Head of Institutional and Legal Affairs, poi ha ricoperto la carica di CEO fino a giugno 2022. Inoltre, dal 2019 è stata nominata membro dell'Executive Board dell'Eca, posizione che ricopre ancora oggi.

Tra le curiosità, Souloukou è inserita anche nella giuria scelta, e composta dal 2021, dal quotidiano torinese Tuttosport per assegnare i premi di Golden Player Man, Golden Player Woman, Best European President e Best European Manager.

