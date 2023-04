Come si legge nella rassegna stampa odierna, Zbigniew Boniek è stato accostato alla Roma come possibile erede del CEO Pietro Berardi, il quale ha interrotto il suo rapporto con la società capitolina nella giornata di ieri. La notizia però non trova conferma, tanto da essere stata smentita da Boniek stesso: "Fake news", il messaggio scritto dal vice presidente della UEFA sul proprio profilo Twitter.

Fake news⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 18, 2023