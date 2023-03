FOTO - Dybala punta la Juventus e si allena anche nella palestra di casa: "Un giorno in più"

Paulo Dybala è alla ricerca della migliore condizione fisica per affrontare domenica alle ore 20:45 la Juventus. L'attaccante argentino è il grande ex della sfida e difficilmente José Mourinho rinuncerà a lui in una partita così importante. Nella giornata odierna la 'Joya' ha lavorato con il resto della squadra al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, ma ha continuato ad allenarsi anche nella palestra di casa: "Un giorno in più", il messaggio di Dybala su Instagram.