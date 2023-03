FOTO - L'allenamento della Roma a due giorni dalla gara contro la Juventus

La Roma sta continuando la preparazione in vista della sfida contro la Juventus, in programma domenica alle ore 20:45 e valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi si sono allenati al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria sotto gli occhi di José Mourinho (in dubbio la sua presenza contro i bianconeri a causa della squalifica rimediata dopo la discussione con il IV Uomo Serra durante Cremonese-Roma) e hanno lavorato sul campo svolgendo vari esercizi atletici e con il pallone. Ecco i migliori scatti della seduta odierna.