Squalifica Mourinho: la Roma ha depositato il ricorso, difficile che il portoghese sia in panchina con la Juventus

La Roma ha depositato pochi minuti fa, alle ore 16, il ricorso contro la squalifica di due giornate nei confronti di José Mourinho dopo l'espulsione contro la Cremonese. Lo riporta il quotidiano romano, che spiega inoltre come l'obiettivo del club, anche se complicato, sia quello di riavere lo Special One in panchina già nel match contro la Juventus, in programma domenica alle ore 20:45. La società giallorossa è molto arrabbiata per l'episodio che ha visto coinvolto il quarto uomo Marco Serra e pretende l'annullamento dei due turni di stop per principio e giustizia.

Il club è in attesa della convocazione da parte della corte sportiva d'appello per discutere il ricorso. A difendere Mourinho saranno gli avvocati del club guidati da Antonio Conte. Vista la recidività dello Special One è difficile che vengano annullate entrambe le giornate di squalifica. Lo scenario più probabile è dunque quello che vedrebbe il tecnico scontare un solo turno di stop e tornare in panchina nel match contro il Sassuolo.

(corrieredellosport.it)

