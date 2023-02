Twitter, l'allenamento di Ibanez verso la Cremonese: "Lavorando" (FOTO)

Domani alle ore 18:30 la Roma scenderà in campo in casa della Cremonese nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi hanno svolto questa mattina la rifinitura e nel pomeriggio sono partiti verso Cremona. Tra i convocati c'è ovviamente Roger Ibanez, il quale ha ricondiviso sul suo account Twitter alcune foto dell'allenamento odierno: "Lavorando", il messaggio del centrale brasiliano a un giorno dalla prossima partita di campionato.