Fiumicino: Roma in partenza per Cremona. Foto e autografi con i tifosi per Dybala e Wijnaldum (FOTO e VIDEO)

DA FIUMICINO ANNALISA FERRANTE - Dopo il passaggio del turno in Europa League, dove affronterà negli ottavi di finale la Real Sociedad, domani la Roma è attesa in trasferta dalla Cremonese nella 24esima giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, dopo la seduta di rifinitura mattutina a Trigoria, la Roma parte per raggiungere Cremona: tutti a disposizione di Mourinho, tranne lo squalificato Smalling. All'aeroporto di Fiumicino sono presenti anche circa una ventina di tifosi, che hanno scattato delle foto con Wijnaldum, Dybala, El Shaarawy e Belotti.