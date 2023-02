FOTO e VIDEO - Trigoria: rifinitura in vista della Cremonese

Allenamento di rifinitura per la Roma che domani, alle 18.30, sarà impegnata nella 24esima giornata di campionato in trasferta contro la Cremonese per proseguire la corsa alla Champions. La squadra di Mourinho è scesa in campo questa mattina prima della partenza: presente Tammy Abraham, che anche oggi è sceso in campo senza la maschera protettiva.