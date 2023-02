Twitter, Ibanez punta il Salisburgo: "Andiamo!" (FOTO)

Domani la Roma è attesa dalla delicatissima partita contro il Salisburgo, valida per l'andata dei playoff di Europa League. Dopo aver svolto la rifinitura questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, i giallorossi sono arrivati nel pomeriggio in Austria. Tra i calciatori convocati c'è ovviamente Roger Ibanez, il quale partirà con enorme probabilità dal primo minuto nella gara europea. Il difensore centrale brasiliano ha pubblicato su Twitter alcune foto dell'allenamento odierno e ha caricato l'ambiente in vista di una sfida così importante: "Andiamo!", il messaggio del calciatore giallorosso.