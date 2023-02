Fiumicino: Roma in partenza per Salisburgo, c'è Karsdorp. Foto con i tifosi per Mourinho, Abraham e Dybala (FOTO e VIDEO)

Dopo la seduta di rifinitura svolta al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, la Roma è in partenza dall'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Salisburgo, dove domani alle 18.45 affronterà la squadra di Jaissle nella gara d'andata dei playoff di Europa League. Presente il reintegrato Rick Karsdorp, oltre al recuperato Gini Wijnaldum, sceso in campo anche contro il Lecce. In particolare Abraham, Mourinho e Dybala si sono fermati con i tifosi presenti per scattare alcune foto.