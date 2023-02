Trigoria: Karsdorp e Spinazzola in gruppo. Seduta individuale per Darboe (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Domani la Roma sarà di scena in Austria, alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo, per l'andata del playoff di Europa League contro la squadra di Jaissle. In mattinata, prima di partire per Salisburgo, la squadra svolgerà la seduta di rifinitura a Trigoria con i canonici 15 minuti aperti alla stampa. Alle 18.45, dalla sala stampa dello stadio della partita, parlerà José Mourinho.

13.20 - Esercizi di rapidità per la squadra, prima di svolgere torelli col gruppo diviso in due parti. I portieri proseguono il lavoro specifico.

13.00 - Dopo la seduta video, la squadra scende in campo: sono regolarmente in gruppo Spinazzola e Karsdorp. Mentre il gruppo svolge l'attivazione muscolare, i portieri lavorano con il preparatore Nuno Santos.

12.30 - Attesa a breve la squadra in campo. Nel frattempo, nel campo adiacente, si scorge Darboe svolgerà una seduta individuale tra lavori tecnici e cambi di direzione.