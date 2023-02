Instagram: Zaniolo sorride e mette in mostra il fisico (FOTO)

Sono ore decisive per il futuro di Nicolò Zaniolo. Il classe '99, fuori dal progetto tecnico della Roma, è a un passo dal trasferimento in Turchia, con il Galatasaray in vantaggio sul Fenerbahce per rilevare il suo cartellino. Intanto, però, il numero 22 giallorosso continua a far parlare di sé per il suo atteggiamento sui social. Dopo aver tolto dalla descrizione del suo profilo Instagram la dicitura "Giocatore della Roma" e aver messo like a un'immagine del Galatasaray, oggi ha postato una storia in cui si ritrae sorridente e a petto nudo, mettendo così in mostra il suo fisico.