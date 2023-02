Twitter, il cordoglio della Roma per il terremoto in Siria e Turchia: "Pensieri e preghiere per chi è stato colpito"

Almeno 912 morti in Turchia, almeno 326 nelle zone della Siria controllate dal governo e oltre 120 nelle aree del Paese controllate dai ribelli. Migliaia i feriti e i dispersi. È questo il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito i due Paesi nella notte. Su Twitter, la Roma ha espresso la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma. "I pensieri e le preghiere di tutti alla Roma sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dal devastante terremoto in Turchia e Siria", questo il messaggio del club giallorosso.

The thoughts and prayers of everyone at #ASRoma are with all those affected by the devastating earthquake in Turkey and Syria.

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 6, 2023