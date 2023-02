Instagram, Solbakken a cena con la fidanzata in un ristorante della Capitale (FOTO)

Mentre la Roma è volata a Salisburgo per disputare nella giornata di domani l'andata dei playoff di Europa League, Ola Solbakken è rimasto nella Capitale. L'attaccante norvegese, arrivato a parametro zero a gennaio, è stato escluso dalla lista dei convocati per le gare europee a causa delle restrizioni imposte dal settlement agreement stretto tra la Roma e la UEFA. Il ventiquattrenne ha quindi approfittato della serata libera e ha deciso di cenare in un noto ristorante della Capitale in compagnia della sua fidanzata Thea.