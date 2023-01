VIDEO - Zalewski compie 21 anni: il polacco festeggia e canta a squarciagola la canzone di Quevedo

Giorno speciale per Nicola Zalewski, che il 23 gennaio ha festeggiato il suo ventunesimo compleanno. Il calciatore della Roma ha organizzato una festa con le persone a lui più care nel locale della Capitale 'Bijoux Restaurant'. La serata è stata caratterizzata da musica e divertimento, soprattutto nel momento in cui è arrivata la torta: il giovane polacco infatti ha cantato a squarciagola la canzone'Quevedo: Bzrp Music Sessions, vol. 52', realizzata dall'artista Quevedo in collaborazione con il producer Bizarrap (l'amico a cui Paulo Dybala ha dedicato l'esultanza con il cappellino dopo il gol in Coppa Italia contro il Genoa).

? #Zalewski festeggia così il suo compleanno ? ? Il calciatore della #ASRoma si scatena sulle note della canzone di #Quevedo ?️ pic.twitter.com/schT4iqD0I — laroma24.it (@LAROMA24) January 24, 2023