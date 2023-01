Instagram, gli auguri della Roma a Zalewski: "Buon compleanno" (VIDEO)

Giornata speciale in casa Roma, non solo per la vittoria arrivata ieri sul campo dello Spezia, ma anche per il compleanno di Nicola Zalewski, che compie oggi 21 anni. Il numero 59 giallorosso è stato protagonista di un'ottima prestazione nel match contro i bianconeri e ha ormai ritrovato una continuità di rendimento che era un po' mancata all'inizio della stagione. "Buon compleanno", è il messaggio della Roma al polacco, pubblicato sull'account Instagram ufficiale del club.