FOTO - Roma-Genoa, esultanza particolare per Dybala: la Joya festeggia indossando un cappellino

Ha impiegato pochi minuti Paulo Dybala per lasciare il segno su Roma-Genoa. L'argentino, infatti, ha sbloccato la partita poco dopo l'ingresso in campo grazie ad una splendida azione personale. La Joya ha poi festeggiato il gol in maniera particolare, ovvero indossando un cappellino. Il campione del Mondo si è poi girato verso i fotografi, facendosi immortalare nella sua particolare esultanza. Esultanza dedicata a Bizarrap, il cappello indossato da Dybala infatti è lo stesso usato solitamente dal noto produttore discografico argentino.