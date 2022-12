VIDEO - I ricordi di Nainggolan: quella sera al fast food insieme a De Rossi, Strootman, Szczesny e Rudiger dopo la partita

Viaggio nei ricordi di Radja Nainggolan. E' proprio il centrocampista belga, in uscita dall'Anversa dove è stato escluso per motivi disciplinari, a svelare su Instagram in un video un post partita con alcuni compagni ai tempi della Roma. Quella sera Nainggolan insieme a Szczesny, De Rossi, Rudiger e Juan Jesus ricaricarono le energie cenando in una famosa catena di fast food.