Radja Nainggolan, ormai fuori dal progetto dell'Anversa dopo l'episodio che lo ha visto fumare una sigaretta in panchina, potrebbe tornare di nuovo in Italia. A confessarlo a giornalisti belgi è proprio il centrocampista: "Ho incontrato qui in Qatar l’ad del Monza Adriano Galliani. Mi ha detto: ‘Se vuoi giocare ma prendere pochi soldi, richiamami. Non puoi fermarti e una soluzione si trova’. Io mi sento ancora bene".

(Het Nieuwsblad)