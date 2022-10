Anversa, Nainggolan fuma in panchina prima del match con lo Standard Liegi: sospeso a tempo indeterminato (FOTO e COMUNICATO)

Continua il pessimo periodo di Radja Nainggolan. Alcuni giorni fa l'ex centrocampista della Roma era stato arrestato per aver guidato con la patente scaduta, ma non è tutto. Nell'ultimo match di campionato il 'Ninja', attualmente all'Anversa, è stato pizzicato dalle telecamere di VRT mentre fumava in panchina prima della sfida contro lo Standard Liegi, poi persa per 3-0. Il club non ha accettato il comportamento di Nainggolan e, come si legge nel comunicato pubblicato dall'Anversa, è stato sospeso a tempo indeterminato: "Il club ha avuto una conversazione con Radja Nainggolan sul suo comportamento generale e su come questo si rifletta sulla società e sulla squadra. Il club ha deciso di sospendere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Né il giocatore né il club rilasceranno ulteriori commenti su questo".

(royalantwerpfc.be)

