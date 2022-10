Ennesima disavventura per Radja Nainggolan. La polizia di Anversa infatti lo ha arrestato questa mattina dopo averlo pizzicato alla guida con una patente scaduta e dunque non valida. Portato in caserma per essere interrogato, è stato poi rilasciato poco dopo. La sua auto è stata sequestrata.

(nieuwsblad.be)

