Instagram, la gioia di Wijnaldum: "La miglior sensazione... finalmente di nuovo in campo per l'allenamento" (FOTO)

Georginio Wijnaldum continua ad allenarsi per recuperare al 100% dal brutto infortunio alla tibia, che lo sta tenendo ai box da molti mesi. Il centrocampista ha lavorato a Trigoria e nella seduta individuale odierna ha alternato palestra e campo, dove ha svolto alcuni esercizi con il pallone. "La miglior sensazione... finalmente di nuovo in campo per l'allenamento", il commento dell'olandese sul proprio profilo Instagram. Nonostante non sia ovviamente pronto per giocare, il trentaduenne è partito con la squadra alla volta del Portogallo, dove i giallorossi vi rimarranno per una settimana.