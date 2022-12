Roma arrivata al Resort Sao Rafael Atlantico: presenti Karsdorp, Wijnaldum e Belotti. 'No comment' di Mourinho alle domande sull'incarico da ct (FOTO e VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Dopo qualche giorno di lavoro a Trigoria, la Roma continuerà la preparazione in vista della ripresa del campionato in Portogallo, in Algarve, dove resterà fino al 22 dicembre e disputerà tre amichevoli.

19:15 - La Roma è arrivata al Sao Rafael Atlantico, il resort che ospiterà i giallorossi in questa settimana.

18:24 - Appena atterrato, José Mourinho è stato assalito dai media portoghesi. I giornalisti presenti all'aeroporto hanno provato a chiedere allo Special One maggiori informazioni sul possibile incarico da ct della nazionale portoghese, ma il tecnico non ha risposto ed è salito subito sul pullman.

???? #Mou assaltato dai cronisti portoghesi per i rumors che lo vogliono tra i candidati per il ruolo di CT #Portugal

Siparietto con un cronista che perde la gomma coprimicrofono e #Mou la raccoglie ?#ritiroroma #algarve #albufeira #mourinho #asroma ??? pic.twitter.com/En3K8Vk3GU — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2022

18:11 - La Roma è atterrata in Portogallo: il ritiro è ufficialmente iniziato. Il club ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il momento dell'arrivo in terra lusitana.





14:45 - I giallorossi, dopo la seduta di allenamento svolta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, sono in partenza dall'aeroporto di Fiumicino: presenti con il gruppo anche Rick Karsdorp, dopo il caso scoppiato nel post Sassuolo-Roma, Gini Wijnaldum e Andrea Belotti, entrambi alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.