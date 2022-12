FOTO - Trigoria: l'allenamento di Wijnaldum tra palestra e campo

Questa mattina, prima della partenza per il ritiro in Portogallo in vista della ripresa del campionato, oltre alla squadra anche Gini Wijnaldum ha lavorato al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: seduta individuale tra palestra, campo e pallone per il centrocampista olandese, alle prese con il recupero dopo la frattura della tibia destra subita in allenamento l'estate scorsa. Gli scatti della seduta del giallorosso: