Fiumicino, Roma in partenza per il Portogallo: presenti Karsdorp, Wijnaldum e Belotti (FOTO e VIDEO)

Dopo qualche giorno di lavoro a Trigoria, la Roma continuerà la preparazione in vista della ripresa del campionato in Portogallo, in Algarve, dove resterà fino al 22 dicembre e disputerà tre amichevoli. I giallorossi, dopo la seduta di allenamento svolta al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, sono in partenza dall'aeroporto di Fiumicino: presenti con il gruppo anche Rick Karsdorp, dopo il caso scoppiato nel post Sassuolo-Roma, Gini Wijnaldum e Andrea Belotti, entrambi alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.