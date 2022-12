FOTO - Ritiro Portogallo, torta di compleanno per Belotti. Pellegrini e Wijnaldum: "Tanti auguri Gallo"

Giornata speciale per Andrea Belotti. Il centravanti, autore di due reti in 17 presenze con la maglia giallorossa, compie oggi ventinove anni e per l'occasione la Roma ha fatto preparare una torta. La festa si è svolta nel Sao Rafael Atlantico, resort che sta ospitando la squadra durante il ritiro in Portogallo. Dopo la dedica della società su Twitter, è arrivato anche il messaggio di Lorenzo Pellegrini, suo grande amico e compagno di squadra: "Tanti auguri Gallo".

"Tanti auguri", il messaggio di Georginio Wijnaldum, tornato ad allenarsi per la prima volta (parzialmente) in gruppo.