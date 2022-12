Twitter, il messaggio della Roma per i 29 anni di Belotti: "Buon compleanno" (VIDEO)

Andrea Belotti, in ritiro con la Roma in Portogallo dove prosegue il suo lavoro individuale per recuperare dall'infortunio, spegne oggi 29 candeline. Su Twitter arriva anche il messaggio del club giallorosso, con cui finora l'attaccante arrivato l'estate scorsa ha raccolto 17 presenze tra campionato ed Europa League segnando due reti. "Buon compleanno", il messaggio della Roma con un video su Twitter.