Da Abraham a Pellegrini: gli auguri di Natale dei calciatori della Roma (FOTO)

Sono giorni di relax in casa Roma. José Mourinho ha concesso ai calciatori una mini vacanza per festeggiare insieme alle proprie famiglie il Natale. Tramite i propri profili social molti giocatori giallorossi hanno augurato ai followers buone feste: "Buon Natale a tutti. Festeggiatelo con le vostre famiglie e state al sicuro", il messaggio di Tammy Abraham. "Buon Natale", firmato la famiglia Pellegrini. Stessa augurio anche per Rui Patricio, il quale è rimasto in Portogallo come Mourinho e Tiago Pinto. "Felice Natale", scrive Roger Ibanez. Paulo Dybala brinda: "Alla vostra".