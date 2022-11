Instagram, Totti: "Un onore aprire i Globe Soccer Awards. Grazie AMOR per avermi regalato il cuore giallorosso" (VIDEO)

Ieri è andata in scena a Dubai la cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards, giunti alla 13esima edizione, dove si sono ritrovati tanti campioni, tecnici e dirigenti del passato e del presente. Era presente anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, che oggi tramite Instagram esprime la sua emozione per aver partecipato all'evento: "Un grande onore aprire il Globe Soccer Awards di Dubai. P.S.: One-club man! Così mi chiamano in giro per il mondo! Grazie AMOR per avermi regalato il cuore giallorosso!".