Globe Soccer Awards 2022: Ancelotti 'Miglior allenatore', battuti Mourinho e Guardiola. Real Madrid 'Miglior club dell'anno'

Va in scena oggi al Madinat Jumeirah Resort di Dubai l'evento dei Globe Soccer Awards 2022, giunto alla tredicesima edizione, per premiare squadre, calciatori, giocatrici, allenatori e non solo che si sono contraddistinti nella stagione appena trascorsa. In lizza per il riconoscimento di "Miglior allenatore dell'anno" il tecnico giallorosso José Mourinho, l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti e Pep Guardiola del Manchester City.

Il Real Madrid vince il premio come "Miglior club maschile dell'anno" (a cui era candidata anche la Roma), il Benfica come "Best Youth team" dell'anno, invece al Lione va il riconoscimento di "Miglior club femminile dell'anno" e ad Alexia Putellas del Barcellona il "Best Women's Player" dell'anno. Ai dirigenti del Milan Maldini e Massara il premio "Best Sporting Director" dell'anno, Juni Calafat del Real Madrid riceve il premio "Best Scout" dell'anno e Jorge Mendes vince quello di "Best Agent" dell'anno.

Infine, Florentino Perez del Real Madrid viene celebrato come "Miglior presidente dell'anno" e Carlo Ancelotti come "Miglior allenatore dell'anno", battuti quindi Guardiola e Mourinho. Ancora un altro vincitore dei Blancos: Karim Benzema ottiene il riconoscimento di "Best Men's Player" dell'anno. Adriano Galliani, ora al Monza, viene celebrato con l'"Executive Career".

Altri riconoscimenti assegnati: ad Unai Emery il premio alla carriera per la categoria allenatori, a Sergio Ramos quello di "Best Defender of all time", a Romario "Player career award".