Totti più Noemi, a Dubai una coppia da mille e una notte

Nell’oasi emiratina Francesco Totti ormai è sempre più a suo agio. Il bagno di folla ieri ai Globe Soccer Awards è solo l’ultima soddisfazione di un tour che in questi giorni lo ha visto a cavallo tra Abu Dhabi e Dubai. Inseparabile, al suo fianco, c’è Noemi, la nuova fiamma. (...) Francesco è il protagonista della serata. Apre lo show e saluta con affetto tutti i big del pallone: da Capello a Sergio Ramos, come Ibra e Romario. Poi, si concede un po’ di relax con la sua bella e un paio di amici al seguito. (...) Ovviamente tutti i pensieri vanno al Mondiale e il Capitano fa un paragone che a lui viene spontaneo: «Il Mondiale senza l’Italia è come Roma senza il Colosseo. È inusuale, pernoiitaliani è un fatto più che negativo, anche se sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre». Lo dice ai microfoni di Sky. (...) Non manca il pronostico sulla Serie A: «Il campionato italiano è sempre bello, dall’inizio alla fine. Quest’anno il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Dovesse continuare così, le possibilità per le altre squadre di recuperare sarebbero minime. Milan,Inter e Juventus, però, non mollano mai. Fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo. Se il Napoli manterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo». C’è spazio anche per i suoi colori preferiti: «Spero che la Roma possa risalire e tornare ai vertici. L’obiettivo principale è tornare in Champions League perché è il palcoscenico che merita» (...)

(gasport)