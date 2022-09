Twitter, gioia Ibanez: "Primo allenamento con il Brasile" (FOTO)

Il momento d'oro di Roger Ibanez è culminato con la convocazione del ct del Brasile Tite per le amichevoli contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre. Per il centrale della Roma si tratta di una novità, infatti è la prima volta che viene inserito nella lista dei giocatori scelti dal commissario tecnico. "Primo allenamento", il commento di Ibanez su Twitter che accompagna una foto della seduta odierna.