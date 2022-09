Il CT brasiliano Tite ha diramato le convocazioni per le sfide amichevoli contro Ghana e Tunisia, in programma il 23 e il 27 settembre. Nell'elenco dei 26 giocatori scelti da Tite figura anche Roger Ibanez. Per il centrale della Roma si tratta della prima convocazione con la Selecao. Il classe 98, così, chiude definitivamente le porte alla Nazionale italiana che si era attivata in passato per renderlo convocabile alla corte del CT Mancini.

(cbf.com)

