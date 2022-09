Nazionali: tutti gli impegni dei 12 giallorossi convocati

Prima sosta per la Serie A, che si ferma per lasciar spazio agli impegni delle varie nazionali. Tra Nations League e test amichevoli, sono 12 i giocatori della Roma in giro per il mondo. Cristante e Pellegrini gli azzurri convocati da Roberto Mancini per le sfide di Nations League contro l'Inghilterra di Abraham e l'Ungheria. Parte con l'Argentina Paulo Dybala, nonostante il fastidio al flessore accusato prima di Roma-Atalanta. Prima chiamata con il Brasile per Roger Ibanez.

Il calendario delle partite dei 12 nazionali giallorossi:

Pellegrini e Cristante: Italia-Inghilterra (Nations League), 23 settembre - Ungheria-Italia (Nations League, 26 settembre.

Abraham: Italia-Inghilterra (Nations League), 23 settembre - Inghilterra-Germania (Nations League), 26 settembre.

Celik: Turchia-Lussemburgo (Nations League), 22 settembre - Isole Faroe-Turchia, 25 settembre.

Rui Patricio: Reubblica Ceca-Portogallo (Nations League), 24 settembre - Portogallo-Spagna (Nations League), 27 settembre.

Zalewski: Polonia-Olanda (Nations-League), 22 settembre - Galles-Polonia (Nations League), 25 settembre.

Dybala: Honduras-Argentina (amichevole), 23 settembre - Jamaica-Argentina (amichevole), 27 settembre.

Ibanez: Brasile-Ghana (amichevole), 23 settembre - Brasile-Tunisia (amichevole), 27 settembre.

Shomurodov: Camerun-Uzbekistan (amichevole), 23 settembre - Uzbekistan- Costa Rica (amichevole), 27 settembre.

Vina: Iran-Uriguay (amichevoli), 23 settembre - Canada-Uruguay (amichevole), 27 settembre.

Bove: Italia U21-Inghilterra U21 (amichevole), 22 settembre - Italia U21-Giappone U21 (amichevole), 26 settembre.

Volpato: Portagallo U20-Italia U20 (amichevole), 23 settembre - Italia U20-Svezia U20 (amichevole), 27 settembre.