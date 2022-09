Instagram, El Shaarawy torna ad allenarsi in gruppo: "Back" (FOTO)

L'allenamento di oggi ha regalato a José Mourinho una doppia gioia, infatti sono tornati in gruppo sia Marash Kumbulla sia Stephan El Shaarawy. I due erano indisponibili dalla partita del 30 agosto contro il Monza (vittoria per 3-0) e, dopo una lunga assenza, potranno dare il loro contributo già sabato 1 ottobre, quando la Roma affronterà l'Inter nel match valido per l'ottava giornata di campionato. Sia il difensore sia l'attaccante hanno espresso su Instagram la loro gioia per essere tornati a disposizione. "Back", il commento del Faraone.