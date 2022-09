Instagram, Kumbulla: "Felice di essere tornato a disposizione per aiutare la squadra! Daje Roma, si riparte" (FOTO)

La Roma ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida contro l'Inter, in programma l'1 ottobre alle 18. José Mourinho può sorridere, infatti sono tornati in gruppo Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla. Proprio quest'ultimo, infortunatosi durante il match con il Monza (così come il Faraone), ha espresso tutta la sua gioia sul suo profilo Instagram: "Felice di essere tornato a disposizione per aiutare la squadra! Daje Roma, si riparte".