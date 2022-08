Instagram, Mourinho invita i tifosi ad applaudire la squadra durante la presentazione: "I calciatori, sempre i calciatori" (VIDEO)

Serata di grande festa per la Roma. Prima dell'inizio dell'amichevole contro lo Shakhtar Donetsk, vinta per 5-0, la squadra giallorossa è stata presentata davanti ai propri tifosi. Dopo i calciatori e lo staff tecnico, è stato il turno di Mourinho, accompagnato da Pellegrini. Durante la camminata verso il centrocampo, lo Special One ha invitato il pubblico ad applaudire i calciatori e non lui. L'allenatore portoghese ha voluto ricondividere la scena su Instagram: "I calciatori, sempre i calciatori", il suo avviso ai tifosi.