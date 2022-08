Social, Dybala: "Daje Roma". Zaniolo e Boer: "Bellissima serata". Celik: "Pronti per il campionato". Kumbulla: "Bello tornare a casa" (FOTO)

La Roma brilla in campo e vince 5-0 contro lo Shakhtar Donetsk nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Poco prima dell'inizio del match la squadra è stata presentata davanti ai propri tifosi e tra i calciatori vi era ovviamente anche il neo acquisto Paulo Dybala. La Joya è stata acclamata a gran voce dal pubblico e lui ha deciso di deliziarlo con giocate di qualità sopraffina durante il match. Su Instagram Dybala ha pubblicato una foto con un messaggio semplice ma chiaro: "Daje Roma".

Tra i protagonisti della partita c'è anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è apparso in forma straripante e, dopo aver colpito un clamoroso palo, ha realizzato la rete del momentaneo 4-0: "Bellissima serata!", il commento della stella giallorossa su Instagram.





Pietro Boer, terzo portiere della Roma, ha gli ultimi 10 minuti del match. Questo il suo commento su Instagram: "Che serata".

Anche Mehmet Zeki Celik, arrivato in estate dal Lille, esprime il suo pensiero in un post pubblicato su Instagram: "Anche l’ultima prova è andata. Siamo pronti per il campionato! Noi siamo la Roma".

L'analisi di Marash Kumbulla su Instagram: "Concludiamo la nostra pre-season con un’ottima prestazione di squadra! Grazie a tutti voi che avete riempito l’Olimpico, è stato bello tornare a casa. La nuova stagione ci aspetta. Daje Roma".