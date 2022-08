Il calciomercato si prende la scena, con Wijnaldum in arrivo alla Roma e le sirene inglesi per Nicolò Zaniolo. Ma è proprio il classe '99 a mostrarsi particolarmente concentrato sul lavoro per preparare la stagione alle porte: il giocatore ha pubblicato una foto che lo immortala durante un allenamento a Trigoria, commentandola con un semplice "work!".