Twitter, la Roma: "Giornata indimenticabile nella nostra Città, grazie a tutti" (FOTO)

Terminata la parata effettuata nel pomeriggio dai calciatori e dallo staff della Roma in seguito alla vittoria della Conference League, il club giallorosso ha voluto ringraziare i tifosi presenti, che sono accorsi in migliaia per festeggiare con la squadra l'atteso trofeo. "Una giornata indimenticabile, nella nostra Città. GRAZIE A TUTTI. ROMA HA VINTO" - il commento su Twitter della società capitolina. La festa però non si è conclusa, infatti i campioni si trovano attualmente a Trigoria, dove stanno cenando con le famiglie.

Una giornata indimenticabile, nella nostra Città. GRAZIE A TUTTI ?❤️ ROMA HA VINTO ? pic.twitter.com/2XOebCOHrj — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022