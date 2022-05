Roma, la festa continua: i calciatori sono a Trigoria con le famiglie. Tuffo in piscina per Mancini (FOTO)

La festa non è ancora terminata. Dopo aver sfilato per tutto il pomeriggio tra le vie della città, i calciatori e lo staff della Roma hanno deciso di prolungare la gioia per la vittoria della Conference League. Al momento i campioni si trovano a Trigoria, dove sono stati raggiunti anche dai familiari. A testimoniarlo sono state alcune foto pubblicamente direttamente dai calciatori oppure ad esempio dalla mamma di Nicolò Zaniolo, il match winner della finale contro il Feyenoord.

Mancini, uno dei principali protagonisti della festa insieme a Zaniolo, ha deciso di completare la serata tuffandosi in piscina.