Twitter, un anno senza Proietti: la Roma lo ricorda con due cuori (FOTO)

Cade oggi il primo anniversario della scomparsa di Gigi Proietti. E la Roma con due cuori, giallo e rosso, su Twitter ha voluto ricordare l'attore romano, tra l'altro tifoso romanista. Il club, negli immediati giorni successivi, lo aveva commemorato scendendo in campo con una patch in suo onore in occasione del match col Genoa. Inoltre, sempre lo scorso anno, al Tufello era stato svelato un murale dedicato a Proietti, realizzato grazie all'iniziativa condivisa da Roma Cares con la Regione Lazio insieme ad Ater Roma.