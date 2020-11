Genoa-Roma, patch speciale sulla maglia in memoria di Proietti: "Grazie Mandra’" (FOTO)

La Roma non dimentica Gigi Proietti e, come annunciato in settimana, gli ha dedicato un ricordo speciale - giovedì contro il Cluj la squadra era scesa in campo con il lutto al braccio - : sulla casacca che i giallorossi indossano durante Genoa-Roma, match della settima giornata di campionato in scena a "Marassi", figura una patch in memoria di Proietti, venuto a mancare il 2 novembre. "Grazie Mandra’", la scritta in riferimento al personaggio interpretato dall'attore in "Febbre da cavallo".