VIDEO - Svelata la quarta maglia della Roma...e Abraham approva: "Mi piace"

"Mi piace", dice Tammy Abraham vedendo la quarta maglia della Roma, svelata oggi dal club giallorosso. L'attaccante inglese è tra i volti scelti dalla società per presentare il quarto kit nelle consuete foto di presentazione e, ripreso dalla Roma, non trattiene l'entusiasmo per la bellezza della nuova maglia, che sarà indossata per la prima volta dai giocatori domani sera in Conference League in casa del Bodø/Glimt.