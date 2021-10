Bodø/Glimt-Roma: domani il debutto della quarta maglia (FOTO)

Svelata oggi, in programma il debutto domani: oggi il club giallorosso ha ufficialmente presentato il quarto kit per la stagione 2021/22, anticipando l'uscita della terza maglia. E proprio domani, in occasione della sfida di Conference League in Norvegia in casa del Bodø/Glimt, i giocatori della Roma indosseranno per la prima volta la quarta maglia che, tra i vari dettagli, presenta anche il ritorno del vecchio stemma. Lo fa sapere il club su Twitter.