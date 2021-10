AS Roma, presentato il quarto kit 2021/22: torna il vecchio stemma. El Shaarawy: "Un onore indossare un simbolo che significa molto per chi è legato al club" (FOTO)

Questa mattina erano uscite delle indiscrezioni circa il terzo kit della Roma, color blu con righe giallo e rosse. Come ha confermato il club su Twitter e sul sito ufficiale, però, si tratta della quarta divisa da gioco, che è stata presentata ufficialmente. La scelta di svelare prima il quarto kit del terzo è legata al calendario delle prossime partite e alla conseguente combinazione di colori degli avversari: per questo la Roma ha colto l'opportunità di lanciare la quarta maglia prima del previsto e su un palcoscenico europeo.

Il design in blu è arricchito da strisce orizzontali gialle e rosse, un colletto a girocollo e dettagli a costine gialle. A spiccare è il ritorno ufficiale del vecchio stemma con la scritta "Asr".

"Mi piacciono molto i dettagli di questo nuovo kit e in particolare è un onore indossare un simbolo che significa molto per tutti coloro che sono legati alla Roma", ha detto in merito al nuovo kit Stephan El Shaarawy, come si legge sul sito del club giallorosso.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

? ??? ? ? Vi presentiamo il nostro 4th Kit - ASR Edition per il 2021-22! ?#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/TxyHlEp3p1 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 20, 2021

Con un video suggestivo che vede protagonisti alcuni tifosi della Roma, anche New Balance presenta il quarto kit giallorosso:

Come aggiunge il giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, la quarta maglia esordirà domani nella trasferta contro il Bodo Glimt.