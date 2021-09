Twitter, Burioni: "Vaccinazioni all'Olimpico? Quanto mi costa dire 'bravi' alla Roma..."

Torna a dar sfoggio della propria fede calcistica Roberto Burioni, che in questo caso manifesta il proprio apprezzamento per l'iniziativa delle vaccinazioni allo Stadio Olimpico promossa dalla Roma. Dopo qualche scivolone dialettico esibito in passato, il virologo ha pubblicato un tweet in cui esorta la propria squadra del cuore, la Lazio, a seguire l'esempio dei giallorossi: "Insomma Lazio, volete farmi gridare “forza r…”? Cosa state aspettando? PS: bravi ai nostri irriducibili avversari. Quanto mi costa dirlo!".

Insomma @OfficialSSLazio volete farmi gridare “forza r…”? Cosa state aspettando? PS: bravi ai nostri irriducibili avversari. Quanto mi costa dirlo! https://t.co/hkamgq1eHt — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) September 21, 2021