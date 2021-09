FOTO - Roma: al via le vaccinazioni all'Olimpico. Pellegrini testimonial: "Fondamentale per tornare alla normalità"

La Roma in campo anche per la lotta al Coronavirus. Oggi ha preso il via la collaborazione tra il club giallorosso e la Regione Lazio che ha visto l'allestimento all'esterno dello stadio Olimpico di un punto di somministrazione vaccinale mobile della ASL Roma 1. L'hub è stato allestito presso Piazza del Foro Italico e verrà somministrato il vaccino Moderna. Per l'accesso non sarà necessaria la prenotazione. La postazione mobile sarà attiva oggi fino alle 18 e l'iniziativa sarà replicata anche nella giornata di domani.

?️ L'hub vaccinale contro il COVID-19 di Piazza del Foro Italico è attivo fino alle 18:00! Non è necessaria la prenotazione!

I tifosi giallorossi che si sottoporranno alla vaccinazione riceveranno un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto delle partite casalinghe dell’AS Roma.