Twitter, che gaffe di Burioni: “Meglio il Covid della Roma”

Evidentemente quando si parla di calcio non sa proprio controllarsi. Il celebre virologo Roberto Burioni - medico di dichiarata fede laziale - ha commentato un post sul vaccino anti Covid scrivendo: “Meglio il Covid-19 della AS Roma”. Il tweet ha scatenato i commenti indignati di molti utenti, che hanno costretto Burioni a precisare: “Datevi una calmata, è una battuta. Su Twitter non si possono fare battute, devo farmelo tatuare sullo schermo”.