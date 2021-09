Instagram, Tripi dedica la vittoria della Primavera al papà di Zalewski: "Per un tifoso speciale" (FOTO)

"Per un tifoso speciale...", con questo messaggio e due cuori giallo e rosso Filippo Tripi, capitano della Roma Primavera, dedica la vittoria dei giallorossi di oggi (2-0 al Verona a Trigoria) al papà di Nicola Zalewski, scomparso due giorni fa. La squadra, inoltre, ha indossato il lutto al braccio e proprio Tripi ha depositato un mazzo di fiori in tribuna in memoria del papà del compagno di squadra.